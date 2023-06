Kokçu dirige-se aos adeptos do Benfica: "Já me demonstraram a grandeza..."

Kokçu com a camisola do Benfica

Médio turco assinou com o Benfica até 2028.

Kokçu, reforço do Benfica, deixou uma mensagem nas redes sociais depois de ter sido oficialmente anunciado com contrato válido até 2028.

"Muito obrigado a todos os benfiquistas pela calorosa receção! Já me demonstrarem a grandeza do nosso clube. Estou ansioso para iniciar esta nova aventura e vou dar o meu melhor a este clube, que significa tanto para vocês todos. Até breve", surge escrito no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Orkun Kökcü (@orkunkokcu)

O Benfica anunciou a contratação do turco por 25 milhões de euros fixos por 100% do passe, tendo o jogador assinado um contrato de cinco anos com o campeão português de futebol.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Feyenoord para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Orkun Kökcü, por um montante de 25 milhões de euros, ao qual acresce um valor cinco milhões de euros pagos em função de objetivos pré-definidos e num prazo máximo de cinco anos", informaram os encarnados, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda segundo o comunicado, o Feyenoord terá "direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada".

Com o Benfica, Kokçu assinou "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros".