Kokçu: "Antes, o meu tanque estava gasto aos 90 minutos, mas agora..."

Kokçu com a camisola do Benfica

Médio de 22 anos brilhou desde cedo no Feyenoord e sentiu a pressão a certa altura. Agora, muito mais desenvolvido fisicamente, diz-se muito mais em forma. Kokçu é reforço de verão do Benfica.

Orkun Kökçü fez uma avaliação do que tem sido a sua evolução a nível físico e diz que agora é um jogador com muito mais resistência do que quando começou a dar os primeiros passos na equipa principal do Feyenoord. No documentário "Capitão", realizado pelo clube neerlandês e dedicado ao médio turco, o reforço do Benfica salientou ainda que os primeiros tempos foram difíceis, devido à pressão que sentia.

"Antes, o meu tanque estava gasto aos 90 minutos. Agora, aos 90 minutos é prego a fundo. Isso motiva-me a treinar ainda mais e mais forte. Este processo nunca pára. Não podemos parar quando pensamos que estamos em forma", apontou.

Aos 17 anos, estreou-se pelo Feyenoord e marcou um golo e fez uma assistência. Primeiro, o sonho; depois, a pressão de carregar a equipa: "Senti que não era assim tão difícil. Mas o ano seguinte foi realmente complicado. Não posso esconder que estava sob muita pressão. Toda a gente falava de um novo talento e da nova pérola do Feyenoord. Isso faz-nos bem, mas não sabemos verdadeiramente a pressão que traz."