"Koeman é que tem de partir a cabeça para pensar como parar o Rafa e o Darwin"

Antevisão do técnico do Benfica ao encontro com o Barcelona, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Diogo Gonçalves: "O Diogo não recuperou, não está convocado. Está estipulado que ele não tem condições para ser convocado. Temos várias hipóteses. O André Almeida vai estar na convocatória, mas ainda não tem o ritmo desejável. Temos o Gilberto e o Valentino. É uma das posições em que tenho várias hipóteses."

Jesus estagiou com Cruyff e venceu Koeman quando estava no Leiria: "O Barcelona tem uma forma de jogar desde Cruyff. A partir desse momento, o Barcelona passou a ter uma cultura de ataque posicional, com um sistema que é trabalhado desde a formação. Têm uma filosofia. Teve sempre grandes jogadores, como Figo, Romário, Ronaldinho, Maradona. O que não muda é que eu sei que eles têm muita qualidade. Independentemente de quem joga, é aquela a ideia. Se deixas esta equipa com muito espaço entre linhas, morres. Ao longo destes anos, fui aprendendo."

Ataque à profundidade: "Esse momento não me preocupa nada. É o treinador do Barcelona que se tem de preocupar. Eu tenho é de estar preocupado com a organização do Barcelona. É o treinador adversário que tem de partir a cabeça toda para pensar como parar o Rafa e o Darwin."

Outro jogador que não Rafa: "É uma hipótese. Ganhas umas coisas e perdes outras. Podes passar a ser melhor defensivamente, mas perdes velocidade ofensiva. Tenho de decidir amanhã o que vou fazer."

Meio-campo reforçado? "É uma hipótese. O futebol é bonito por causa destas indecisões táticas e estratégicas. Às vezes tomámos decisões que pensamos como as melhores, mas depois não são."