Klopp, uma chamada especial em Lisboa e o Benfica: "O primeiro erro que se pode cometer..."

Treinador do Liverpool comentou o sorteio dos quartos de final da Champions.

Jurgen Klopp mostrou-se "ansioso" pelo duelo com o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Liverpool está de regresso a Portugal na prova milionária, depois de ter defrontado o FC Porto na fase de grupos - venceu por 5-1 no Dragão e 2-0 em Anfield.

"Estou realmente ansioso. São uns quartos de final difíceis. O Benfica fez obviamente um boa trabalho contra o Ajax. Sei que as pessoas dirão que somos os favoritos e coisas assim, mas esse é o primeiro erro que se pode cometer. Estamos há demasiado tempo no futebol para cometer este tipo de erros. Estou realmente ansioso. Acho que nunca joguei lá, para ser 100 por cento honesto. Lisboa, uma grande cidade. Além disso, passei lá a minha última semana de férias [antes de aceitar o cargo no Liverpool], recebi a chamada de Mike Gordon [diretor] em Lisboa. Por isso também é uma boa memória. Estava sentado no exterior de um café, recebi a chamada e tomámos a decisão em Lisboa", recordou, citado pelo site oficial do Liverpool.

Klopp nunca mediu forças com as águias ao serviço dos reds, mas conta com o precioso contributo da equipa técnica. "Tenho algumas pessoas com passado no FC Porto na minha equipa técnica", referiu, admitindo ser uma vantagem jogar a segunda mão em casa.

"É bom. Claro que é melhor ter a segunda mão em casa, mas depende obviamente da primeira, de como se joga lá. (...) A única coisa que não queria era uma equipa inglesa. Tivemos isso no passado e passámos, jogámos uma final contra uma equipa inglesa (...), mas fiquei contente por não ser um clube inglês, não só pela qualidade, mas também pela competição. Jogamos contra eles o suficiente e é bom termos equipas diferentes nas competições europeias", rematou.

O Benfica recebe o Liverpool no dia 5 de abril e joga em Anfield a segunda mão a 13. Jogos com início às 20h00.