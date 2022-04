Klopp: os elogios ao Benfica e a resposta sobre o futuro de Salah

Declarações na antevisão ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Elogios ao Benfica: "Há muita qualidade e experiência nesta equipa. É um desafio interessante. É assim que deve ser. Estou contente e expectante para este jogo."

Maturidade: "Não é a única coisa de que precisamos. Precisamos de desejo, mentalidade e excitação. Não se pode comprar isso - é preciso amadurecer como jogador, como treinador e como equipa. Já jogámos jogos antes quando estávamos a vencer por 1-0 e continuávamos a correr como loucos. Quero que os meus jogadores pensem da forma correta e foi isso que vi no sábado [triunfo por 2-0 frente ao Watford]."

Mês de abril intenso: "É bom, nós desfrutamos. As sessões de trabalho são curtas. O encontro que tivemos foi mais importante do que a sessão de treinos. Estamos na situação em que sonhávamos no início da época. Sabemos que com um passo em falso podemos cair numa competição. Não há problema. Estamos sempre preparados para o próximo desafio."

Renovação com Salah: "As partes estão a falar uma com a outra e é tudo o que eu preciso."

Egípcio menos letal no ataque: "A performance é importante, a forma como ele junta os jogadores. É um período duro para o Salah e para o Mané, que estiveram ao serviço das seleções. Vemo-los todos os dias, não há nada para nos preocuparmos."