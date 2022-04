Klopp: "O Luis Díaz tentou, mas não percebemos uma palavra..."

Jurgen Klopp fez a antevisão ao jogo com o Benfica, da primeira mão dos quartos de final da Champions, com início às 20h00 de terça-feira.

Preparação do jogo: "Não penso em ser melhor, penso em estar no topo do nosso jogo, é o plano para todos os encontros. Tentas melhorar no geral. O Benfica é um adversário diferente, uma das equipas com mais sucesso em Portugal. É um adversário difícil."

Dicas dos jogadores com passado em Portugal: "Temos o Jota e o Luis Diaz, que são especialistas no futebol português. Estive com os jogadores de manhã, já partilhamos informações e vamos usá-las. O Díaz tentou, mas não percebemos uma palavra [risos]."

Bom registo defensivo: "É a mãe de tudo o que fazemos. É o que peço constantemente. Nem sempre se consegue marcar muitos golos, levando em conta a qualidade do adversário é assim que tudo começa e tudo termina. É a base de tudo o que fazemos."

Plantel sem baixas: "Sim, absolutamente. O Curtis [Jones] teve um inchaço, mas diminuiu. Alexander-Arnold também está bem."