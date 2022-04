Klopp fala do Benfica e responde desta forma à questão sobre Roger Schmidt

Declarações na antevisão ao jogo da segunda mão dos quartos de final da Champions, com início às 20h00 de quarta-feira.

Jogo de domingo com o City: "Não dou prioridade a outros encontros que não este. É muito importante, ganhámosa primeira mão por 3-1, depois defrontámos o City, mas não perdemos o foco. É um jogo muito importante e obviamente vamos tentar chegar às meias-finais. É isso que queremos mostrar amanhã [quarta-feira]."

Atributos do Benfica: "Jogámos bem lá, gostei do jogo. O objetivo é sermos outra vez agressivos, num bom sentido, e defender bem. Sabemos mais sobre a forma como eles jogam, temos de defender bem. Temos de ter cuidado com a velocidade do Rafa [não treinou esta terça-feira devido a queixas físicas]. Estamos no intervalo, sabemos mais sobre o adversário, temos de ajustar as coisas e jogar outra vez."



Roger Schmidt pode vir a treinar o Benfica: "Assinou? Não? Não posso falar sobre isso, é treinador do PSV."

O melhor Liverpool que já orientou? "Sim. Desde que aqui estou tivemos sempre grandes equipas, mas agora há maior qualidade, mais experiência. Os rapazes estão aqui há mais tempo. Alguns desde que eu estou cá."