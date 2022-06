Klopp aponta a Darwin para suceder a Mané no ataque do Liverpool

Darwin surge como hipótese para o Liverpool porque os reds precisam de ter um novo avançado caso Sadio Mané saia do clube, um cenário provável.

Darwin está a ser cobiçado pelo Manchester United e interessa ao novo técnico Erik ten Hag, porém não será apenas esse clube inglês que está na corrida pelo avançado uruguaio do Benfica. O Liverpool, escreve o periódico "The Times", está atento ao que pode acontecer no defeso e Jurgen Klopp terá dado a indicação de que Darwin encaixa na tática dos finalistas vencidos da Liga dos Campeões, valorizando-se a velocidade do artilheiro-mor do último campeonato português.

Darwin surge como hipótese para o Liverpool porque os reds precisam de ter um novo avançado caso Sadio Mané saia do clube, um cenário provável. O jogador senegalês está a ser cobiçado pelo Bayern Munique, que ainda não terá superado os 25 milhões de euros. O Liverpool pretende um valor superior para vender o ativo e os bávaros estão dispostos a continuar a negociação.

Os dois golos que Darwin marcou em Anfield, escreve o jornal britânico, influenciaram na apreciação de Klopp, que se terá reunido com os novos responsáveis para o futebol do Liverpool. Porém, o clube não estará disposto a entrar em loucuras, sendo que o Benfica continua a colocar a fasquia nos 100 milhões de euros para transferir o dianteiro. O United, pela vertente financeira, está em vantagem num processo negocial conduzido pelo empresário Jorge Mendes.