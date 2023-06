Kerkez mostra-se "paciente" com futuro e os adeptos do Benfica reagem

Lateral do AZ Akmaar está de férias e deixou uma publicação nas redes sociais.

A menos de uma semana do regresso aos trabalhos no Seixal, com o início da época marcado para 5 de julho, o dossier da lateral esquerda da defesa encarnada ainda está por arrumar. Um dos nomes mais apontados e desejado pelos benfiquistas é o de Kerkez, jogador do AZ Alkmaar.

De férias, depois do final da época, o húngaro partilhou uma fotografia nas redes sociais e deixou uma mensagem sobre o seu futuro: "Paciência e manter o foco leva ao sucesso".

Rapidamente, os comentários da fotografia do defesa de 19 anos foram inundados pelos adeptos encarnados, que esperam que a transferências seja concluída, com pedidos para o jovem se mudar para Lisboa. O valor e as exigências pedidas pelo clube dos Países Baixos têm sido consideradas pelo Benfica demasiado elevadas para o negócio avançar.