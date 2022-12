Kamada volta a entrar no radar do Benfica, agora sem custo

Esteve para ser reforço das águias no início da época, mas o treinador do Eintracht segurou-o. O contrato está a expirar.

Daichi Kamada é um dos nomes que, apurou O JOGO, os responsáveis do Benfica têm debaixo de olho para a próxima temporada, tal como já tiveram no arranque desta campanha, mas com uma grande diferença.

Agora, e como o jogador japonês ainda não aceitou renovar pelo Eintracht Frankfurt, é um alvo mais apetecível no mercado europeu, mas também tem um custo diferente, neste caso sem gasto inerente no que respeita a transferência, mas com obrigação de pagamento inicial ao próprio que pode ascender a vários milhões de euros.

O médio-ofensivo de 26 anos era o jogador desejado por Roger Schmidt para dar maior qualidade à linha da frente encarnada, podendo também ser uma opção para atuar como médio de construção, como aliás tem feito no emblema alemão.

Ainda há dias, a revista "Kicker" noticiou que o jogador esteve com o bilhete de avião na mão em agosto, o que significa que a transferência estaria acertada entre todas as partes.

Porém, o treinador do Eintracht, Oliver Glasner convenceu-o a ficar e recebeu mesmo a garantia de Kamada de que se manteria no plantel até final da época. Daí a aposta benfiquista ter recaído, nos últimos dias de mercado, no empréstimo por um ano de Draxler, do PSG.

Contudo, até ao momento, a renovação não avançou e o japonês poderá comprometer-se com outro clube a partir do dia 1 de janeiro. O Eintracht ainda acredita que poderá segurá-lo, mas a concorrência aperta.

Tottenham e Dortmund são apenas dois dos interessados em Kamada, que está a realizar já a melhor época da carreira no futebol alemão, onde cumpre a quinta campanha, com 12 golos marcados (e quatro assistências), fazendo dele uma das figuras da Bundesliga até ao momento.

O titular pelo Japão no Mundial do Catar - atuou nos três jogos da fase de grupos deixando a Espanha em segundo e a Alemanha fora da prova, e jogou na derrota nos "oitavos" ante a Croácia, nos penáltis - continua na lista de reforços do Benfica, cujos responsáveis mantêm a expectativa de o contratar, agora a custo zero, embora essa seja uma missão que é vista na Luz como muito difícil, embora ainda não impossível.