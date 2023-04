Kamada "tem tudo o que o Benfica precisa" e tem o "perfil perfeito"

Carlos Leal, dirigente do Arminia Bielefeld, fala de "um jogador especial" que "surpreende até os próprios colegas". O diretor desportivo do clube da II Bundesliga diz que o alvo das águias "é polivalente" e pode atuar como 8, 10 ou extremo interior. Destaca a visão do jogador: "Vê espaços que os outros não estão a ver."

Desejado pelo Benfica para reforçar o plantel em 2023/24, Daichi Kamada, em fim de contrato com o Eintracht Frankfurt, é uma garantia de soluções. Quer pela possibilidade de atuar em várias posições quer pelos problemas que resolve em campo. Quem o assegura é Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefeld, da II Bundesliga. A O JOGO o dirigente acredita que o internacional japonês "tem o perfil muito, muito perfeito para o Benfica".

"Tem tudo o que o Benfica precisa", atira, referindo-se a um "jogador polivalente". "É um 8, mas pode fazer de 10 e também jogar como extremo interior. Neste esquema do Benfica, apesar de poder encaixar em qualquer uma destas posições, vejo-o mais como um oito criativo", afirma, classificando o alvo das águias, que acompanha desde 2017/18, quando Kamada chegou ao Eintracht Frankfurt, como "um jogador especial".