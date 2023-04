Kamada recusou seis milhões do Dortmund e Benfica tenta convencer o japonês

Médio anunciou a saída livre do Eintracht e terá rejeitado o Dortmund. Na Alemanha pintam o seu futuro de vermelho; Responsáveis encarnados, que contam com o poder de persuasão de Roger Schmidt, não perderam de vista o japonês de 26 anos que está avaliado em... 30 milhões de euros. Concorrência, porém, é elevada.

Daichi Kamada, médio japonês de 26 anos, está na lista de potenciais reforços do Benfica para a próxima época, como O JOGO já noticiou. Porém, e agora que já é oficial a sua saída do Eintracht Frankfurt em final de contrato, avolumam-se as informações que apontam como possível a sua assinatura pelas águias, cenário que, segundo apurámos, não foi ainda descartado na Luz.

Ontem o "Bild", um dos mais conceituados jornais alemães, reavivou a história. Segundo esta fonte, Kamada rejeitou uma oferta de seis milhões de euros por ano apresentada pelo Borussia Dortmund, estando nos seus planos deixar a Bundesliga para experimentar outro campeonato. O periódico assegura que o Benfica está na linha da frente, para contratar o japonês.

Do lado do Benfica, os planos para a nova época incluem Kamada, embora a expectativa esteja algo distante do cenário traçado pelos alemães. Os encarnados continuam a tentar convencer o jogador a assinar, porém os valores de salário, prémio de assinatura e comissões estão ainda muito acima do orçamento benfiquista. Além disso, também já perceberam que a concorrência em torno do médio é muito forte, sobretudo de emblemas com maior capacidade financeira.

Sem desistir, os encarnados poderão avançar com um prémio de assinatura elevado, de forma a cortar no valor salarial, entre outras vantagens de forma a convencer Kamada. Contam também com a intervenção de Roger Schmidt, pelo conhecimento que tem do futebol alemão e pelo tipo de jogo que se enquadra nas qualidades do médio que, segundo o site especializado "Transfermarkt", tem um valor de mercado de... 30 milhões de euros. Porém, recorde-se, o japonês esteve quase contratado pelo Benfica no início desta época, negócio que falhou apenas porque o treinador do Eintracht, muito próximo do jogador, exerceu uma forte pressão para que este terminasse o contrato em Frankfurt.

Opção para várias posições

Kamada é um dos jogadores mais em foco na Bundesliga. Só esta época soma 13 golos e cinco assistências, mas em quatro temporadas pelo Eintracht acumula 37 golos e 28 passes letais, o que sustenta a corrida em torno da contratação do jogador que foi adquirido em 2017 ao Sagan Tosu, do Japão, por... 1,6 milhões de euros. O compatriota de Morita é visto por Roger Schmidt muito além dos números, pois trata-se de um médio criativo, sobretudo em espaços curtos, com grande visão de jogo e capacidade de finalização, mas também intensidade nos duelos. Por isso, tem jogado a médio mais central, a extremo em qualquer dos flancos e ainda a segundo avançado ou como um "10".