"Kamada no Benfica? Pode ser que queira uma nova experiência"

Kamada com a camisola do Eintracht Frankfurt

Gelson Fernandes, antigo jogador do Sporting que foi colega do japonês, elogia o atleta que interessa às águias e confia na mudança para Lisboa

Gelson Fernandes, antigo jogador do Sporting que foi colega do japonês Daichi Kamada no Eintracht Frankfurt, acredita que o atacante pode escolher o Benfica para prosseguir a carreira, na perspetiva de este pretender "uma nova experiência" e deixar o futebol alemão, onde tem interessados.

Kamada está em final de contrato e sairá como jogador livre no final da temporada. Em declarações à Bola Branca, Gelson abordou o interesse dos encarnados.

"Pode ser que ele queira ter uma nova experiência. O treinador [Roger Schmidt] também é alemão e conhece o campeonato alemão. O Benfica é um grande clube, é património português. Os três grandes portugueses são clubes de grande valor no âmbito europeu. Kamada é um grande jogador, um número 10 com grande qualidade. Também tem uma boa personalidade. É um jogador extraordinário, também como pessoa, de bom coração e profissional. Desenvolveu muito nos últimos anos, agora é um jogador importante no panorama europeu. Pode jogar em qualquer bom clube europeu", comentou Gelson Fernandes.

A finalizar, Gelson destacou a "grande qualidade técnica, o bom remate e a boa qualidade de passe" de Kamada.