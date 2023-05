Kamada está mais longe do Benfica e a bater à porta do Milan

Japonês, de 26 anos, termina contrato com o Eintracht Frankfurt.

Daichi Kamada, que chegou a ser associado ao Benfica, está mais próximo da Serie A e do Milan.

De acordo com informações oriundas da Alemanha, através do jornalista Patrick Berger, o internacional pelo Japão prepara-se para assinar pelos rossoneri. As exigências financeiras do jogador, refira-se, estavam muito acima do limite orçamental do Benfica.

Leia também Vídeos Neres na festa do Benfica: "Chupem lagartos, chupem tripeiros" Num vídeo que circula nas redes sociais vê-se David Neres, avançado do Benfica, a festejar com adeptos no Estádio da Luz e a mandar uma "bicada" aos rivais FC Porto e Sporting.

Aos 26 anos, Kamada prepara-se para terminar contrato e sair do Eintracht Frankfurt, clube que representou durante quatro temporadas.