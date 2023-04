"Kamada é uma oportunidade rara. Teria sucesso a 100% em Portugal"

Internacional japonês mais uma vez na órbita do Benfica. Sérgio Pinto tem um profundo conhecimento do futebol alemão.

De saída do Eintracht Frankfurt, onde termina contrato no final da temporada, Daichi Kamada está mais uma vez na órbita do Benfica. O médio internacional japonês de 26 anos, garante Sérgio Pinto, team manager do Greuther Furth, do segundo escalão alemão, seria uma aquisição de luxo para as águias.

"É um jogador com muita técnica e com grande dinâmica. Sendo um jogador japonês, tem um caráter muito bom. É um jogador que teria sucesso a 100% em Portugal. Roger Schmidt quer ir buscar o Kamada pelas qualidades dele e tem condições para ter sucesso todas as semanas", afirmou o antigo jogador português que fez praticamente toda a carreira na Alemanha.

"Um jogador com a qualidade que ele tem, e estando em final de contrato, é muito interessante para clubes grandes, porque é uma oportunidade rara", disse ainda ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

Os encarnados poderão avançar com um prémio de assinatura elevado, de forma a cortar no valor salarial, entre outras vantagens de forma a convencer Kamada. Contam também com a intervenção de Roger Schmidt, pelo conhecimento que tem do futebol alemão e pelo tipo de jogo que se enquadra nas qualidades do médio que, segundo o site especializado "Transfermarkt", tem um valor de mercado de... 30 milhões de euros. Porém, recorde-se, o japonês esteve quase contratado pelo Benfica no início desta época, negócio que falhou apenas porque o treinador do Eintracht, muito próximo do jogador, exerceu uma forte pressão para que este terminasse o contrato em Frankfurt.