Kamada é um jogo de paciência e Rui Costa não atira a toalha ao chão

Kamada com a camisola do Eintracht Frankfurt

Vários clubes posicionam-se para tentar contratar o médio. Águias seguem todos os passos.

Daichi Kamada, médio japonês, que ainda pertence aos quadros do Eintracht Frankfurt, está de saída do clube, como o próprio anunciou recentemente, e o Benfica é um dos interessados.

O jogador esteve muito perto de assinar pelas águias na temporada passada, por indicação de Roger Schmidt, mas acabou por recuar e permanecer na Alemanha.

Agora, finda a ligação com o Eintrach, tudo volta ao início e os encarnados já manifestaram ao jogador e aos seus empresários a intenção de contratá-lo. A operação não será simples, longe disso, desde logo porque a concorrência é grande e, além disso, obriga a um enorme esforço financeiro. No entanto, Rui Costa não atira a toalha ao chão e, também "pressionado" por Roger Schmidt vai colocar todos os trunfos em cima da mesa para contar com o médio no plantel 2023/24.

O Benfica está a controlar as movimentações de mercado que envolvem o jogador japonês e, se houver abertura para contratá-lo, avançará para o investimento.

Todavia, este cenário ainda está longe da concretização e Schmidt sabe disso. Os encarnados não têm poder financeiro para ombrear com outros clubes europeus e o campeonato português não está no topo da principais ligas do velho continente e Kamada quer atuar ao mais alto nível. O comportamento das águias esta temporada na Champions poder-lhe-á abrir o apetite, mas outros clubes, sobretudo da Premier League, apresentam um pacote mais aliciante.