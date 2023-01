Jutglà corre o sério risco de falhar Benfica

O jogador foi imediatamente para o hospital a fim de realizar exames para que possa ter uma ideia mais exata da gravidade da lesão.

Jutglá passou a estar em risco para o jogo do Brugge com o Benfica, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O melhor marcador do clube belga, com oito golos, lesionou-se com aparente gravidade ainda na primeira parte do jogo com o Zulte Waregem.

Segundo a publicação Het Nieuwsblad, o jogador foi imediatamente para o hospital a fim de realizar exames para que possa ter uma ideia mais exata da gravidade da lesão.