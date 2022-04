Jurgen Klopp volta a falar de Luis Díaz: "Não é o pior lugar do mundo aqui"

Declarações do treinador do Liverpool na antevisão ao jogo com o Benfica.

Jurgen Klopp fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Champions, e Luis Díaz, como tem sendo norma, foi um dos destaques da conversa. O extremo colombiano ex-FC Porto brilhou a grande altura na Luz, com um golo e uma assistência, no triunfo dos "reds" por 3-1.

"Eu não sabia o quanto Luis Diaz gosta de treinar. Não tenho certeza se já vi alguém assim antes, sempre sorrir", afirmou o técnico alemão.

Klopp foi questionado sobre a rapidez com que Díaz se adaptou ao clube inglês. "Todos os jogadores que contratámos nos últimos anos são felizes. Não é o pior lugar do mundo aqui", atirou.

O difícil calendário do Liverpool, que no domingo passado jogou em casa do Manchester City (2-2), também foi tema. "É inacreditável Estamos em três competições. Com o City vimos como foi difícil. Tentamos 'espremer' tudo, tentamos manter-nos o máximo de tempo nas competições. Agora estou apenas preocupado com o Benfica", observou.