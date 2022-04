Jurgen Klopp: "O melhor jogador do Benfica foi o guarda-redes"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, na sala de Imprensa, após o triunfo no Estádio da Luz, sobre o Benfica, por 3-1, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Benfica lutou pela vida: "O mais importante é que queríamos uma vitória. Não achava que o jogo ia ser fácil. Parabéns ao Benfica, lutaram pela sua vida. A certa altura, entreabrimos a porta e, quando eles marcaram, o público voltou a apoiá-los e a atmosfera foi extraordinária."

Liverpool passou um mau bocado: "Conseguimos acalmar um pouco com a substituição tripla. Passámos um mau bocado e foi bom podermos ter as pernas frescas. O jogo abriu um pouco, foi um pouco mais aberto do que queria, mas marcámos o terceiro e até podíamos ter feito mais golos. O melhor jogador do Benfica foi, provavelmente, o guarda-redes. Estamos no intervalo [da eliminatória], estamos a ganhar por dois e sabemos que ainda não acabou."

Consciência de que o jogo não estava acabado com o 2-0 ao intervalo: "Ao intervalo, sabíamos que não tinha acabado. Preferíamos não ter dado oportunidade ao Benfica de entrar no jogo, mas, se esta competição fosse fácil, teria um problema. O Benfica não chegou aos quartos de final caído do céu. Passaram um grupo muito difícil, jogaram contra uma das equipas mais talentosas, o Ajax, e hoje deram tudo."