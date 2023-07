Jurásek tem uma referência no plantel do Benfica: "Atua de forma brilhante"

Defesa encarnado olha para Bah como uma inspiração e está confiante de que a integração na equipa de Schmidt vai ser rápida.

Jurásek juntou-se ao plantel encarnado para preencher a vaga deixada por Grimaldo. Um estatuto que não incomoda o jogador checo, que vê no seu antigo colega do Slavia de Praga, Bah, um exemplo a seguir.

"Jogámos juntos [Bah] e conhecemo-nos. Ele e o Musa foram quem me ajudou mais. O Musa fala um checo excelente e é bom quando posso falar checo, se não só estou a comunicar em Inglês. Todos foram simpáticos para mim e tentaram ajudar-me. Cheguei na terça-feira e conheci alguns colegas no hotel. Toda a gente acolheu-me bem, disseram-me que estavam felizes por me verem e deram-me os parabéns pela transferência. O Bah tomou conta de mim, imediatamente, foi buscar-me de manhã e fomos tomar o pequeno-almoço juntos. Conheci todo o plantel e disse 'olá' a todos. Correu tudo bem", contou o defesa sobre a sua chegada a Inglaterra.

Para além disso, a forma como o lateral direito dinamarquês se integrou na equipa, chegado precisamente no verão passado vindo do Slávia de Praga, é um incentivo para Jurásek também acreditar no seu futuro: "O Alex [Bah] atua aqui de forma brilhante. Ele confirmou aquilo que todos já sabiam sobre ele, que é um grande futebolista e que está neste nível. Fico mais tranquilo ao ver como ele lidou com a transferência. Digo a mim mesmo que vou fazer a mesma coisa", admitiu em entrevista ao jornal checo Sport.cz.

Ainda assim, a pressão de ser o substituto de Grimaldo não o assusta. "Eu senti o interesse do Benfica. O valor que eles pagaram diz-me alguma coisa. Dá-me paz e sei que vou sentir confiança. Eu sei que saiu um lateral esquerdo, mas ainda tenho o Ristic como competição. Não vai ser fácil entrar no onze, mas estou pronto para lutar pelo meu lugar".

O jogador de 22 anos falou ainda das primeiras impressões sobre o técnico encarnado. "Roger Schmidt é uma boa pessoa, tenho boa impressão dele e de todo a equipa".