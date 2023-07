"Jurásek tem um pé esquerdo fabuloso. Chegará ao nível de Grimaldo"

Para o treinador do Slávia, Jurásek tem tudo para superar o rendimento de Grimaldo e o raio-x do reforço justifica-o.

Treinador do Slávia de Praga desde 2018, pelo tubo de ensaio de Jindrich Trpisovsky passaram primeiro Alexander Bah e depois David Jurásek, este último acabadinho de chegar ao Benfica e já com uma estreia... à bomba. O técnico destaca as qualidades do lateral canhoto a O JOGO, mas não deixa de destapar algumas insuficiências a limar por Roger Schmidt.

O que pode Jurásek dar ao Benfica?

-Ele vai colocar ao serviço do Benfica o seu maior potencial, pois tem um pé esquerdo fabuloso, como se viu já no golo que marcou, e faz cruzamentos incríveis. Também tem grande velocidade, grande dinâmica e qualidade no um contra um. No Benfica vão adorar a sua jogada preferida de fazer túneis aos adversários. Tem um excelente potencial ofensivo.