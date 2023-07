Jurásek, reforço do Benfica: "A minha mãe chorou quando falou com o Rui Costa"

Defesa checo recorda a viagem com Di María, Otamendi e Rui Costa, que o motivou a aprender português. O presidente encarnado é "um herói" para o seu pai que o conheceu no dia em que assinou contrato.

Poucos dias depois de se ter juntado ao plantel encarnado, Jurásek diz que "tudo ainda parece" e recordou a viagem com Di María, Otamendi e Rui Costa.

O novo lateral esquerdo dos encarnados viu, esta quarta-feira, o jogo com o Southampton a partir das bancadas e ficou impressionado com a "rapidez" e o "nível táctico", ainda assim garantiu não estar "assustado": "Pelo contrário, quero estar em campo e fazer parte disto", explicou numa entrevista ao jornal Sport.cz.

Mas não foi só a forma da equipa jogar que impressionou o mais recente reforço encarnado. Jurásek admite que "tudo ainda parece um sonho". "Ainda estou a absorver o facto de agora fazer parte de um clube como este. Quando cheguei ao estádio e vi tudo, pensei: 'Isto é sério, não é mais uma brincadeira'. E pensei a mesma coisa quando me disseram que ia viajar no avião com o Di María, Otamendi e com o presidente Rui Costa".

A viagem que levou os três jogadores até ao restante plantel, em Inglaterra, foi "interessante". "Foi maravilhoso estar no meio destas personalidades. Eles falaram em português e eu ouvi. Mas às vezes mudavam para inglês para eu estar envolvido na conversa. Motivou-me para aprender mais a língua portuguesa", admitindo, de seguida, que já anda com um dicionário para ir aprendendo mais.

O defesa de 22 anos diz ainda que Rui Costa o trata mais "como um amigo do que um subordinado". "Ele é uma ótima pessoa. Estamos a dar-nos bem. Ajuda-me imenso com tudo e acho que não olha para mim como um subordinado, mas mais como um amigo".

No dia da assinatura do contrato, os pais estiveram presentes. "A minha mãe chorou quando falou com o Rui Costa. E para o meu pai ele é um herói do tempo dele, ele viveu tudo isso, mas não chorou".