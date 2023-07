"Jurásek merece, não há muitos desafios tão bons como o do Benfica"

Jindrich Trpisovsky, treinador do Slávia Praga, considera muito difícil encontrar um substituto para Jurásek com tantas qualidades.

"Do ponto de vista económico, é um negócio muito bom, basicamente assegura-nos o orçamento da época", comentou Jindrich Trpisovsky, treinador do Slávia, que, porém, lamenta profundamente a saída de Jurásek, um jogador "incrível".

"O David já superava a Liga checa. Será muito difícil, para não dizer impossível nos próximos tempos, substitui-lo. É a 100 por cento um jogador para futebol de primeira linha, confirmou-o esta época. Chegou, viu e conquistou. Jogou incrivelmente", referiu o técnico, detalhando as características do reforço das águias: "É veloz, consegue correr o jogo todo e tem um pé esquerdo de excelência."

Para Trpisovsky, Jurásek "merece o que lhe apareceu pela frente e não há muitos desafios tão bons como o do Benfica". E voltou a lamentar-se por perder o seu titular: "A combinação da sua velocidade, dinamismo, qualidades futebolísticas e físicas, bem como grande capacidade ofensiva foram por ele demonstradas também ao serviço da seleção. Tudo isto, todo este "pacote" não pode ser substituído facilmente". E insistiu que o lateral irá "ser alvo de mais transferências durante a carreira".

O reforço do Benfica já está em Lisboa e deve ser oficializado em breve.