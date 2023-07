Jurásek já está no aeroporto para viajar para Lisboa e reforçar o Benfica

Jornalista Ludek Mádl partilhou nas redes sociais uma fotografia em que David Jurásek aparece junto aos pais e ao empresário no aeroporto. Viaja este domingo para Lisboa e vai reforçar o Benfica.

David Jurásek, 22 anos, é o novo lateral-esquerdo do Benfica. Avalizado por Roger Schmidt e com um custo a rondar os 13 milhões de euros - números que carecem ainda de oficialização, porque incluem uma fatia por objetivos e cedência de percentagem do passe -, os encarnados garantiram ontem, em definitivo, um substituto para Grimaldo, que deixou os encarnados a custo zero e apenas com Ristic para preencher o lugar.

Com Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, a ter de se deslocar à Áustria, onde o Slávia de Praga está a estagiar, tudo ficou ontem acertado, faltando apenas a finalização de documentos, além da realização dos exames médicos e testes físicos, para que o jovem internacional checo possa vincular-se ao Benfica por cinco temporadas, até junho de 2028.

Essas formalidades poderão ser mesmo cumpridas hoje, dado que já ontem o jogador recebeu luz verde para deixar o estágio que a sua equipa está a realizar na Áustria, como, aliás, confirmou a O JOGO o presidente do emblema da Chéquia. "Só posso confirmar que o jogador já foi autorizado a viajar para Lisboa", afirmou, numa curta mensagem, Jaroslav Tvrdík, recusando-se a detalhar os pormenores financeiros do negócio com o emblema da águia.

O valor investido coloca o reforço das águias no topo dos laterais mais caros da história do Benfica e também do futebol português, superando Bah - custou 8 M€ ao mesmo Slávia de Praga - e Pedro Porro - contratado pelo Sporting ao Manchester City por 8,5 M€.



Treinador já o vê partir em... dois anos

Ontem mesmo, o treinador do Slávia abordou a saída de Jurásek para o Benfica, em mais um indicador explícito da conclusão favorável das negociações. Aliás, Jindrich Trpisovsky até já vê o seu ex-jogador a dar outro salto. "Disse-lhe que acredito que ele vai conseguir ser novamente transferido no prazo de dois anos. A Premier League ou a liga italiana não vão deixá-lo escapar. Ele tem total capacidade futebolística, é só uma questão de adaptar-se", referiu, em declarações ao "iSport.cz", considerando que o defesa "escolheu o clube perfeito." "O Benfica tem um futebol muito parecido ao nosso. É dominador em muitos jogos do campeonato e isso favorece-o. Não é por acaso que escolhe jogadores do Feyenoord e do Slávia", disse, referindo-se a Bah, Aursnes e Kokçu.