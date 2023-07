Jurásek falha particular do Slavia para iniciar viagem rumo a Lisboa

Lateral vai reforçar encarnados e ocupar a vaga deixada em aberto por Grimaldo

David Jurásek vai chegar a solo português nas próximas horas para reforçar o Benfica. O JOGO sabe que o lateral recebeu autorização do Slavia para viajar para Lisboa, não alinhando já no jogo de preparação com o Queens Park Rangers, na tarde deste sábado.

David Jurásek vai ser jogador do Benfica para as próximas cinco temporadas, confirmou O JOGO. Depois do acordo alcançado entre o Benfica e o lateral-esquerdo, foram limadas nas últimas horas as arestas finais do entendimento com o Slavia de Praga, pelo que a contratação do defesa de 22 anos deverá ser oficializada nas próximas horas, assim que toda a documentação inerente ao processo esteja concluída.

O Benfica deverá pagar uma verba a rondar os 13 milhões de euros, faltando apurar a percentagem do passe que ficará na posse do emblema da Chéquia, mas que andará em torno dos 15 a 20 por cento, números que os encarnados deverão também anunciar em breve. Certo é que do lado encarnado a expectativa aponta para que Jurásek assine ainda a tempo de embarcar já este domingo com a comitiva às ordens de Roger Schmidt para o estágio a realizar em Inglaterra, pelo que deverá chegar em breve à capital portuguesa.