Jurásek está a chegar à Luz: saiba quanto vai pagar o Benfica

Processo de contratação do lateral-esquerdo perto da conclusão, por um valor a rondar os 13 M€. Roger Schmidt fez força para que o jogador da Chéquia fosse o substituto de Grimaldo. O treinador quis e Rui Costa fez-lhe a vontade, oferecendo-lhe um atleta com características diferentes de Grimaldo.

Já não falta quase nada para que Jurásek seja o substituto de Grimaldo no Benfica. O jogador de 22 anos, natural da Chéquia, já tinha acertado os moldes do acordo com as águias, estava até a pressionar para deixar o Slávia de Praga, e ontem o Benfica deu passos decisivos para a conclusão da negociações, aproximando-se dos valores pretendidos pelo rival. Ao que tudo indica, as águias vão deixar nos cofres do rival uma verba a rondar os 13 milhões de euros, sendo possível que o clube vendedor reserve uma percentagem numa futura venda.

Jurásek foi sempre a primeira opção de Roger Schmidt para reforçar o lado esquerdo e Rui Costa avançou para a contratação, num processo que levou mais algum tempo a ganhar forma porque os encarnados tinham outros nomes em cima da mesa, nomeadamente Kerkez, jogador que reunia mais consenso, e cujas características se aproximavam mais às de Grimaldo.

Nesta altura, Roger Schmidt tem apenas à disposição Ristic para a esquerda, obviamente do grupo de jogadores do plantel principal, mas este, claramente, não é olhado como titular pelo técnico das águias. Na última temporada, o jogador sérvio fez apenas dez jogos.

Jurásek realizou 44 partidas ao serviço do Slávia de Praga na última temporada, tendo marcado dois golos e feito 11 assistências. As características de Jurásek aproximam-se muito mais das de Bah do que das de Grimaldo.

Jogador possante, com capacidade para fazer todo o corredor e dar profundidade ao futebol das águias, um pouco à imagem do internacional dinamarquês, Alexander Bah, também uma das escolhas de Schmidt na última temporada.

O acordo para contratar Jurásek não está fechado, mas os responsáveis encarnados acreditam que dentro de muito pouco tempo isso seja uma realidade, de maneira a que o lateral integre a comitiva que irá seguir para Inglaterra, St. George"s Park (local onde decorrerá a preparação), dando sequência ao estágio de pré-temporada.

Treinador do Slávia fala em perda

O treinador do Slávia de Praga, Jindrich Trpisovsky, dá como certa a saída de David Jurasek e até já vai fazendo contas à vida, tentando encontrar alternativas. "A possibilidade de saída é grande. Não temos um lateral- esquerdo clássico, por isso, estamos a trabalhar com uma variante tática diferente. Estamos a ver quem pode substituí-lo", disse o técnico, em entrevista a um podcast do Slávia de Praga. Aos 22 anos, Jurásek prepara-se para fazer a primeira investida fora do seu país. Refira-se que o lateral tinha contrato com o clube até 2026, mas estava disposto a dar o salto para um clube com outra dimensão e que jogasse na Champions.