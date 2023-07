"Jurásek e Bah vão render ao Benfica, cada um deles, mais de 40 milhões de euros"

ENTREVISTA, PARTE II - Treinador do Slávia acredita que Jurásek e Bah, que também treinou, deixarão cofres da Luz cheios; Evolução de Bah de águia ao peito não surpreende Trpisovsky, como também não o deixará boquiaberto quando o lateral direito deixar os encarnados, "na próxima janela de mercado ou na seguinte".

O Benfica contratou Alexander Bah no arranque da última temporada e depois de um início em que Gilberto segurou a titularidade, viu Roger Schmidt dar-lhe o estatuto de aposta inicial. E o internacional dinamarquês, de 25 anos, avançou para uma época com 42 jogos, um golo e seis assistências, com uma lesão, ante o FC Porto, a quebrar-lhe o andamento na ponta final da campanha.

Jindrich Trpisovsky não ficou surpreendido com a primeira amostra do lateral direito, ao ponto de o considerar um dos melhores jogadores do Benfica, tendo aproveitado para angariar reputação na Champions, com as exibições assinadas diante de grandes emblemas.

Como avalia o primeiro ano de Alex Bah no Benfica?

-O Alex foi para discutir a vaga ocupada por um jogador muito bom [Gilberto]. Ele foi um pouco cuidadoso de início quando teve a oportunidade de jogar. Não era o Alex que conhecemos, a correr de área a área e a pedir sempre a bola. No entanto, ele progrediu muito no final da primeira metade da temporada e aumentou os níveis de confiança. Já era um dos dois melhores jogadores do Benfica quando se lesionou [com o FC Porto].

Vê Bah a deixar o Benfica nesta janela de mercado?

-Não acredito. Vai continuar no Benfica e poderá transferir-se na próxima janela ou na seguinte. Eu também disse a David que o seu valor agora é muito maior. David e Alex podem não ser muito famosos, mas sua habilidade, desempenho e potencial colocam-nos acima de 40 milhões de euros. Acredito que vão provar isso em jogos difíceis do Benfica ou das suas seleções. Acho mesmo que cada um deles vai render uma transferência acima dos 40 milhões de euros.

Jogar na Liga dos Campeões também foi importante para ele?

-Diria que ele já provou o seu valor pelo Slávia contra Leicester, Arsenal, Feyenoord e outros. Mostrou-se também no Benfica, o que o ajudou a ganhar mais espaço na seleção dinamarquesa e a somar mais internacionalizações. Ele jogou jogos difíceis contra os melhores jogadores. Assisti a alguns jogos do Benfica na fase de grupos e ele foi um dos melhores jogadores da equipa para mim.