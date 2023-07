Jurásek deu nega aos milhões da Arábia Saudita e assinou pelo Benfica

Lateral foi ontem confirmado pelas águias como reforço até 2028, com um custo de 14 M€, mas havia mais concorrentes. Negócio montado pelos encarnados com o Slávia de Praga inclui ainda a cedência aos checos de 10% da venda do jogador que estava a ser atacado por clubes alemães, franceses e outro que dava... 18 M€.

Confirmado. David Jurásek é reforço do Benfica, depois de ter assinado ontem por cinco anos, até junho de 2028, e oficializado pelos encarnados em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O investimento encarnado ascende a 14 milhões de euros, como se pode ler no comunicado, reservando o Slávia de Praga "dez por cento de uma futura cedência" do jogador, que estava a ser alvo da cobiça de outros emblemas e, apurou O JOGO, até bateu com a porta a uma oferta formal de um emblema árabe.

O presidente do Slávia afirmara ao nosso jornal, na edição de ontem, que o negócio não fora fechado pelos 13 milhões de euros noticiados e que não tinha sido um processo positivo para o clube checo. Na prática, a negociação com os encarnados foi muito difícil, mas o fumo branco surgiu quando o Benfica eliminou pagamentos futuros por objetivos e cortou de 20 para 10 por cento a fatia que o Slávia reserva do passe do jogador.

Ao que apurámos, Jaroslav Tvrdik tinha em mãos duas propostas de clubes da Alemanha - chegou a ser noticiado o interesse de Wolfsburgo e RB Leipzig -, além dos franceses do Nice e Marselha, e outra, de... 18 milhões de euros, de um clube do futebol árabe. O Benfica conseguiu amarrar o lateral esquerdo de 22 anos avalizado por Roger Schmidt para colmatar a lacuna aberta pela saída de Grimaldo e após ter falhado o ataque a Milos Kerkez, do AZ Alkmaar.

Jurásek, que concluiu ontem os exames médicos e físicos e assinou contrato na presença do presidente Rui Costa, deu preferência à perspetiva desportiva e não aos milhões. O jogador que reencontra os ex-companheiros Bah e Musa considera estar numa fase de evolução e ser necessário ganhar um estatuto que lhe permita ter uma carreira em ascensão, deixando para mais tarde outros voos.