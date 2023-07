"Jurásek? Acredito que vai ser novamente vendido num prazo de dois anos"

Lateral esquerdo vai deixar o Slavia de Praga e rumar ao Benfica.

David Jurásek vai ser jogador do Benfica para as próximas cinco temporadas, confirmou O JOGO. Depois do acordo alcançado entre o Benfica e o lateral-esquerdo, foram limadas nas últimas horas as arestas finais do entendimento com o Slavia de Praga, pelo que a contratação deverá ser oficializada nas próximas horas, assim que toda a documentação esteja concluída.

No entretanto, Jindrich Trpisovsky, treinador do Slavia, que vai encaixar cerca de 13 milhões de euros com a venda de Jurásek, ficando ainda com uma percentagem do seu passe, mostrou confiança em que o defesa de 22 anos tenha sucesso na Luz, ainda que alerte para a necessidade da paciência.

"Penso que o David vai ter um início um pouco mais lento do que o Alex [Bah]", afirmou, em declarações ao jornal checo iSport.cz, referindo-se ao facto de o lateral direito dinamarquês, que fez o mesmo caminho de Jurásek no verão passado, ter precisado de poucos jogos para se impôr nas águias.

"Eu disse-lhe que acredito que ele vai ser novamente vendido num prazo de dois anos. A Premier League ou a Liga italiana não vão deixá-lo escapar. Ele tem uma grande capacidade futebolística e disposição, é só uma questão de adaptar-se. Penso que ele escolheu o clube perfeito. O Benfica tem um futebol muito parecido ao nosso. É dominador em muitos jogos do campeonato e isso favorece-o. Não é por acaso que escolhe jogadores do Feyenoord e do Slavia", rematou, com Fredrik Aursnes e Orkun Kokcu na mente, para além de Bah.