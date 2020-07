Juniores do Benfica com treinos coletivos de olho na Youth League

Os encarnados estão nos quartos de final, fase em que têm pela frente o Dínamo de Zagreb

Os juniores do Benfica já deram início ao trabalho coletivo no relvado, tendo em vista a retoma da Youth League. Os encarnados estão nos quartos de final, fase em que têm pela frente o Dínamo de Zagreb (a partida está agendada para 18 de agosto) e após duas semanas de preparação individualizada, os jovens jogadores das águias voltaram aos treinos sem restrições no Benfica Campus. Seguindo as normas da Direção Geral de Saúde, procedeu-se à terceira bateria de testes à covid-19 e tendo em conta os resultados negativos, avançou-se para os aprontos de conjunto com todos os elementos.

A cerca de um mês do jogo com os croatas, o fisiologista do clube, André Silvério detalhou o processo. "Temos um conjunto de controlo do treino de campo que nos permitiu afirmar que os atletas melhoraram, significativamente, nestas duas semanas, a sua condição física. Não significa que estejam no seu auge, significa, sim, que, comparativamente aos dados que tínhamos da chegada deles até ao dia de hoje, a melhoria foi significativa", disse André Silvério aos canais do clube. O fisiologista destacou a resposta dada pelos atletas. "Verificámos, na maior parte dos jogadores, que o trabalho no período transitório não foi suficiente para chegarem nas melhores condições, por isso começámos a fazer um trabalho gradual, quer no ginásio, quer no campo, de forma a melhorarem a sua condição. A resposta dos atletas foi bastante positiva. Todos estavam expectantes com o regresso aos treinos e à competição", sublinhou.

Já o avançado Úmaro Embaló manifestou satisfação por voltar a treinar com os restantes colegas. "Foram duas semanas intensas de trabalho individual, mas agora já podemos treinar todos juntos. As saudades eram muitas. Queremos chegar lá [Nyon] com a ambição de ganhar e dar tudo. É sempre um prazer e uma sensação incrível representar o Benfica. É o melhor clube de Portugal e um dos melhores do mundo", disse.