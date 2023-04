Júlio César: "Queria esclarecer uma situação que gerou mal-estar no Benfica..."

Antigo guarda-redes de Inter e Benfica diz que a frase que disse na véspera do jogo de que as águias se focam mais no campeonato foi tirada de contexto

Em declarações à Eleven Sports no final da partida entre o Inter e o Benfica, o antigo guarda-redes dos dois clubes, Júlio César, tentou esclarecer uma afirmação sua da véspera que, revelou, causou mal-estar no Benfica, na qual referia que as águias "se focam mais no campeonato".

"Tenho um carinho muito grande pelo Inter de Milão. Um dos melhores momentos da minha carreira foi em Itália. Não posso nunca deixar de ser grato ao Benfica depois do que fez por mim após o Mundial'2014, quando o Brasil perdeu 7-1 com a Alemanha. Eu queria deixar de jogar futebol e o Benfica estendeu-me a mão. Sou apaixonado pelo Benfica, por Lisboa. Moro há oito anos em Lisboa. Queria esclarecer uma situação que gerou mal-estar. Os portugueses investem muito para ganhar o campeonato português, valorizam muito o campeonato. A minha opinião é que as equipas portuguesas não investem tanto para jogar de igual para igual nas competições europeias. Quero esclarecer isto. Tenho um carinho muito grande pelo Benfica, que é a minha casa. Tenho amigos lá dentro. Tive contacto com alguns dirigentes do Benfica que demonstraram obviamente um pouco de insatisfação em relação à entrevista. Agora vou pedir o registo e vou dar-lhes. É má-fé. A partir do momento em que saiu o Inter-Benfica, o meu telemóvel não parou. Eu fugi de todos os jornalistas e fui fazer um podcast em Itália, tiraram uma declaração minha e mudaram o contexto", afirmou Júlio César.