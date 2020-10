Julgamento de Rui Pinto: tribunal bem tentou notificar Jorge Jesus

Tribunal vai tentar que o agora treinador do Benfica seja ouvido na terça-feira.

Jorge Jesus, uma das testemunhas arroladas no processo Football Leaks, que vai na 13.ª sessão do respetivo julgamento, foi alvo de uma tentativa de notificação do tribunal, sem efeito.

Esta quinta-feira, durante a referida sessão, foi explicado que o tribunal tentou notificar o treinador do Benfica, através do advogado Luís Miguel Henriques, mas este não obteve resposta. O objetivo passava por ter o depoimento de Jesus ainda esta quinta-feira, à semelhança do que sucedeu com Bruno de Carvalho.

Posteriormente, o tribunal tentou contactar diretamente o técnico das águias, também sem resultados práticos. Neste momento, a ideia passa por contar com a presença de Jorge Jesus na próxima sessão do julgamento de Rui Pinto, agendada para terça-feira, dia 20.