SIC Notícias: juiz Carlos Alexandre aceita proposta de caução de Vieira

Luís Filipe Vieira terá apresentado "dinheiro e imóveis avaliados em 2,8 milhões de euros, em nome de sociedades dos dois filhos", de acordo com a SIC Notícias.

O juiz Carlos Alexandre terá aceitado esta quinta-feira a nova proposta de Luís Filipe Vieira para o pagamento da caução de três milhões de euros decretada no âmbito do processo "Cartão Vermelho", avançou a SIC Notícias.

De acordo com as mesmas informações, o antigo presidente do Benfica terá apresentado "dinheiro e imóveis avaliados em 2,8 milhões de euros, em nome de sociedades dos dois filhos", depois de ver, a 28 de julho, o juiz determinar que os bens na altura apresentados - ações da SAD do Benfica e um imóvel, avaliado em 1,2 milhões de euros - não eram suficientes para cumprir a caução de três milhões de euros.

De recordar que Luís Filipe Vieira está em prisão domiciliária desde 10 de julho, depois de três noites de detenção. O antigo presidente do Benfica é um dos quatro arguidos no processo "Cartão Vermelho". O filho Tiago Vieira, o empresário José António do Santos e o agente de futebol Bruno Macedo, são os restantes.

Os quatro arguidos são suspeitos de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.