Jovens "lançados às feras": conta de Nélson Veríssimo aumentou para quatro

Como treinador principal do Benfica, Veríssimo estreou Sandro Cruz, Tiago Gouveia, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

Nélson Veríssimo lançou ontem, sábado, na primeira equipa das águias mais dois jovens, o defesa-esquerdo Sandro Cruz e o extremo Tiago Gouveia, uma dupla que se junta assim a Gonçalo Ramos e a Henrique Araújo, os outros dois jovens com formação no Seixal que o ainda treinador encarnado estreou durante as duas passagens ao comando da formação A.

No que diz respeito a Gonçalo Ramos, que ontem começou no banco frente ao Marítimo, Veríssimo deu-lhe a primeira oportunidade quando substituiu, em 2019/20, Bruno Lage. O jovem avançado entrou aos 85 minutos do embate frente ao Aves, na Liga, onde ainda foi a tempo de bisar.

Já Henrique Araújo, foi lançado às feras na presente temporada, a 29 de janeiro passado, quando Veríssimo o utilizou sete minutos na final da Taça da Liga, partida ganha por 2-1 pelo Sporting.