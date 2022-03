Daniel Kivinda é avançado e está ligado ao Dnipro.

Daniel Kivinda, avançado ucraniano de 17 anos, foi apontado como potencial reforço da formação do Benfica.

O jovem está ligado ao Sport Clube Dnipro, com o qual assinou já contrato profissional mas, de acordo com informações reveladas no canal de Youtube "Tatotake", o seu futuro poderá passar pelos encarnados, em boa parte devido ao conflito que decorre na Ucrânia.