Jovem central apontado ao Benfica, mas só pode assinar em maio

Joshua Wynder é o capitão da seleção de sub-19 dos Estados Unidos.

Joshua Wynder tem apenas 17 anos, mas pode vir a ser reforço dos encarnados em breve. Segundo noticiou o jornalista Brian Sciaretta, o jovem central que atua no Louisville City FC Academy estará em Lisboa para visitar as instalações do Benfica, com vista a acertar uma ligação futura às águias.

Esse vínculo, a ser acordado, só poderá ser assinado a partir de maio, quando o capitão da seleção de sub-19 dos Estados Unidos completar 18 anos, ele que também é desejado pelo Philadelphia Union, que alinha na Major League Soccer.