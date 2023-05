Luís Semedo terá igualmente mercado em Itália.

Em final de contrato com o Benfica, Luís Semedo não deverá renovar, pelo que deixará as águias como jogador livre. É nessa condição que o avançado de 19 anos da equipa B foi apontado pelo "Tuttomercato" aos ingleses do Brighton, que já terão encetado contactos diretos com os empresários do jogador, que também tem mercado em Itália.

Luís Semedo tem toda a formação feita no clube da Luz. Esta época jogou maioritariamente ao serviço da equipa B, com dois golos apontados em 17 jogos.