Jota sai em definitivo e Benfica encaixa 7,5 milhões de euros no imediato

Celtic informou o Benfica de que vai acionar a opção de compra e até pode fazê-lo esta semana.

O Benfica deverá anunciar ainda esta semana a venda de mais um jogador. Depois de Darwin e Everton, será a vez de Jota deixar os encarnados para prosseguir a sua carreira ao serviço dos escoceses do Celtic, clube que o recebeu por empréstimo na época que agora termina.

O emblema de Glasgow já informou os responsáveis encarnados que irá acionar a opção de compra, fixada em 7,5 milhões de euros por 75% do passe do extremo de 23 anos, assim que chegue a entendimento salarial com o jogador português, algo que acredita ser possível fechar nas próximas horas.

Em apenas uma temporada, Jota conquistou os adeptos do Celtic, que até um cântico lhe dedicaram. Em 40 jogos, apontou 13 golos e fez 14 passes letais.