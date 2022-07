Jota e a despedida ao Benfica: "É como um filho deixar a casa dos pais"

O Celtic acionou a cláusula de opção de compra que tinha reservado no contrato de empréstimo de Jota, permitindo ao Benfica encaixar 7,5 milhões de euros, além de 30 por cento de uma futura transferência.

Jota, reforço em definitivo do Celtic para a nova temporada, depois de o clube ter acionado a cláusula de opção de compra que tinha reservado no empréstimo do extremo pelo Benfica na época transata, falou esta sexta-feira aos meios do campeão escocês.

Sobre a despedida ao Benfica, onde esteve durante a grande maioria da sua vida, o extremo de 23 anos admitiu estar a atravessar um "momento nostálgico".

"Estive lá durante 15 anos, é como um filho deixar a casa dos pais, portanto não tem sido fácil, mas isso é normal. É a mesma coisa que vos aconteceu quando Tierney [lateral formado no Celtic] foi para o Arsenal. Estou um pouco nostálgico, porque amo o Benfica, mas a minha história com eles não acabou. Não lhes digo adeus porque sei que um dia vou regressar mas estou mais do que feliz em estar no Celtic. Estou aqui a 100 por cento", afirmou o internacional sub-21 português, que assinou até 2027 com o clube de Glasgow.

É de recordar que a transferência de Jota para o Celtic rende 7,5 milhões de euros imediatos aos encarnados, que salvaguardam ainda 30 por cento do passe do jogador.