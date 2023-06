Joshua Wynder diz que assinar pelo Benfica é um sonho

Novo passo na carreira entusiasma Wynder.

Contratado pelo Benfica para reforçar a equipa B, Joshua Wynder, central norte-americano de 18 anos, despediu-se do Louisville, já a pensar na mudança para a Luz, que o entusiasma. "Agora que atingi finalmente o sonho de assinar pelo Benfica, é tempo de dizer adeus. Estou extremamente excitado por este novo passo na minha viagem, mas nunca esquecerei as minhas origens", atirou, num vídeo publicado pelo clube.

Wynder, que custou cerca de 1,1 milhões de euros, despediu-se dos adeptos do clube no jogo de sábado com o Las Vegas Lights (1-0).