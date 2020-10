José Theotónio candidato a presidente do Conselho Fiscal pela lista de Noronha Lopes

Sócio nº 6759 foi adjunto do secretário de Estado das Finanças e chefe de gabinete do secretário de Estado do Turismo

José Theotónio é o candidato a presidente do Conselho Fiscal do Benfica na lista de João Noronha Lopes, que será apresentada esta tarde em conferência de imprensa.

Sócio n.º 6759 do Benfica, José Theotónio foi adjunto do secretário de Estado das Finanças e chefe de gabinete do secretário de Estado do Turismo e é, desde 2015, CEO do Grupo Pestana, tendo sido diretor financeiro do Grupo durante 15 anos.

Licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, foi docente universitário nesta instituição, assim como na Escola Superior de Hotelaria e Turismo e no Instituto Superior de Gestão Bancária.



A Assembleia Geral Eleitoral para a eleição dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2020-2024 está marcada para o dia 30 , entre as 8 e as 22 horas, e o prazo da entrega das listas termina no dia 20.