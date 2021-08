José Mourinho a observar Darwin Nunez, avança imprensa sul-americana

De acordo com o site ESPN, a Roma estudou a situação do avançado Darwin Núñez, do Benfica.

Durante as negociações para a contratação do lateral Viña, a Roma, do treinador português José Mourinho, também estudou a situação de outro jogador uruguaio: o avançado Darwin Núñez.

De acordo com a ESPN, do Uruguai, o representante do jogador do Benfica, Chino Edgardo Lasalvia, garantiu que nunca houve uma oferta formal, mas que Darwin esteve sob observação da equipa italiana. O portal deixa a possibilidade de a Roma voltar à carga pelo jogador no fim do ano.

"Houve uma sondagem pelo Darwin, mas nunca houve uma oferta formal. Já falámos e perguntaram-nos sobre ele. Em princípio, Darwin ficará no Benfica pelo menos até dezembro deste ano", disse Lasalvia à ESPN.

Darwin Núñez, internacional uruguaio, marcou 14 golos em 44 jogos pelo Benfica na última temporada.