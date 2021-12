Jornalista brasileiro revela alegada conversa com Jesus: "Coloquei o lugar à disposição"

Sessão de trabalho agendada para a manhã desta terça-feira será realizada de tarde, já com Nélson Veríssimo.

Jorge Jesus está de saída do Benfica. O treino agendado para a manhã desta terça-feira, tendo em vista o clássico com o FC Porto, da ronda 16 do campeonato, será realizado na parte da tarde, ao que tudo indica já com Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, ao comando.

Ainda sem oficialização ou qualquer declaração oficial das partes, no Brasil o jornalista Venê Casagrande revela uma alegada conversa com o treinador. "Jorge Jesus está de saída do Benfica. Acabei de falar com o treinador e ele confirmou: 'Coloquei o meu cargo à disposição. Estou de saída'", divulgou nas redes sociais.

Mais tarde, garantiu que a saída do técnico será feita por "mútuo acordo".