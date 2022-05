Jornal inglês diz que Benfica tem interesse em Leno, mas fala em "problema"

Valor pedido pelo Arsenal para a transferência de Bernd Leno não agrada ao Benfica, escreve o The Sun.

O Benfica estará interessado na contratação do guarda-redes Bernd Leno, do Arsenal, mas os dois clubes não estão a chegar a um acordo no que toca aos valores envolvidos no negócio, adianta o jornal The Sun. O alemão, de 30 anos, termina contrato com os gunners no final da próxima época e não tem sido opção (Aaron Ramsdale é o titular), pelo que tem luz verde para procurar outro clube.

O "problema", como refere a publicação, está mesmo no valor pedido pelo emblema londrino, que o Benfica não estará disposto a pagar. O guardião está avaliado em cerca de dez milhões de euros, refira-se.

Outro dos motivos que estará a fazer com que Bernd Leno queira sair é o facto de o Mundial'2022 se estar a aproximar. O guarda-redes não é chamado à seleção germânica desde novembro e não quer perder o comboio para o Campeonato do Mundo.

De referir também que Leno trabalhou com Roger Schmidt, treinador do Benfica, no Bayer Leverkusen, durante três anos.