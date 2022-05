Jorge Mendes fecha Darwin: acordo com o Manchester United está próximo

Empresário está a acelerar a transferência do ponta de lança para o Manchester United. Imprensa inglesa adiantou ontem que o acordo entre águias e red devils está "extremamente perto". Ao serviço da seleção do Uruguai, o atacante é uma prioridade de Erik ten Hag para 2022/23.

Grande referência do Benfica na temporada agora finalizada, Darwin está cada vez mais perto de deixar a Luz e ingressar no Manchester United, clube que está a forçar a sua contratação. Os red devils procuram acelerar a transferência e o processo está a ser conduzido por Jorge Mendes que, tal como O JOGO já referiu, assume agora a gestão da carreira do jogador, a par de Eugenio López. E segundo avançou ontem o jornalista inglês Dean Jones o negócio está cada vez mais avançado, tendo este adiantado que o acordo entre os clubes está "extremamente perto".

Referenciado por clubes alemães, espanhóis, italianos e ingleses, nomeadamente como Bayern, Dortmund, Atlético de Madrid, Barcelona, Milan, Liverpool, Chelsea, Newcastle ou West Ham, Darwin, por quem o Benfica tenta assegurar um valor que poderá chegar aos 100 milhões de euros, terá os colchoneros em força no seu encalço.

Segundo Dean Jones, os red devils apontam o Atlético de Madrid como o seu grande rival no negócio, mas acreditam no sucesso do desfecho e na possibilidade de satisfazer assim um dos grandes desejos de Erik ten Hag, novo técnico, que identificou o internacional uruguaio e Jurrien Timber, central de 20 anos do Ajax, como as grandes prioridades a assegurar tendo em vista a reconstrução do plantel onde atuam os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Ambicionando uma transferência para um clube com presença na próxima edição da Champions - o United vai à Liga Europa em 2022/23 -, Darwin, que está ao serviço da seleção do Uruguai, mostra-se agora mais recetivo ao interesse dos red devils, contando também nesta fase com o facto de o mercado no que diz respeito a grandes transferências não ter registado ainda movimentações de monta.

A renovação de Mbappé com o PSG travou algumas portas (os franceses tinham também Darwin na lista de alvos) e atrasou as trocas, até porque um possível ingresso do avançado no Real Madrid iria levar a mexidas importantes entre os principais clubes e no que diz respeito a pontas de lança, aumentando os clubes no mercado com disponibilidade para investir grandes quantias.