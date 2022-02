O advogado e sócio das águias partilhou uma mensagem nas redes sociais

Jorge Mattamouros, crítico do anterior presidente Luís Filipe Vieira, manifesta desagrado com a atual Direção do Benfica.

O advogado e sócio das águias partilhou uma mensagem em que deixa um alerta ao elenco de Rui Costa. "A trabalhar na solução noite dentro", escreveu no Twitter com o hashtag "resgate Benfica", inserindo uma imagem de um quadro branco com frases escritas à mão.