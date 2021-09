Jorge Jesus: "Em dois minutos o Benfica podia ter perdido o jogo"

Declarações de Jorge Jesus depois do Dínamo de Kiev-Benfica (0-0) na Liga dos Campeões

Os últimos minutos e o golo anulado: "É fora de jogo. O futebol é assim, é uma modalidade, estou farto de falar sobre isso, na qual nem sempre quem joga melhor ganha. Foi o caso do Benfica hoje, que durante os 90 minutos não conseguiu fazer um golo e no final esteve sujeito a perder. São situações do futebol. A bola que bate no poste é uma finalização fora da área, a segunda bola dá uma confusão... Tu nunca consegues saber se estás a controlar o jogo. Hoje foi uma prova disso, em dois minutos o Benfica podia ter perdido o jogo. Mas a haver um vencedor, teria de ser o Benfica"

Solidez defensiva para o Barcelona: "Acredito que podemos manter a solidez defensiva. A equipa do Benfica é muito forte a defender. Não é só o facto de não sofrer golos, mas também o adversário não ter oportunidades. Tirando esses dois minutos finais. Isso garante que a equipa defende bem. Às vezes não sofre golos porque tem sorte, o guarda-redes é o melhor... Mas não é isso que aconteceu até agora. Isso dá-nos confiança"