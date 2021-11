Jorge Jesus: "Yaremchuk? De todos é o que está com mais dificuldade de adaptação"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Braga, este domingo, em jogo a contar pela jornada 11 da Liga Bwin.

Yaremchuk: "O Yaremchuk [ucraniano] tem um problema, nada a ver com questões técnicas, que é a língua. Se jogar com o Darwin [uruguaio] não se conseguem expressar em termos de fala, diálogo. Isso parece que não, mas num ou noutro momento tem influência. E também porque ele chegou à equipa este ano e está a adaptar-se à ideia da equipa, ofensivamente, aos movimentos que os nossos pontas de lança têm de criar com e sem bola. Mas penso que ele está a melhorar e que vai voltar àquilo que ele rendeu nos jogos do Europeu, que foi onde o conheci, não o conhecia na equipa onde jogava, na Bélgica. Acreditamos na qualidade dele. De todos, é aquele que está com mais dificuldade de adaptação, não tenho dúvidas nenhumas."

Falta de ligação entre Darwin e Yaremchuk: "É verdade, os passes entre dois avançados muitas das vezes é o que define a ligação e a forma como os dois podem jogar um com o outro. É verdade que temos investido muito nessa dupla, em que eles joguem mais um com o outro e é isso que estamos a tentar melhorar. Precisam de jogar mais um com o outro para que a valorização individual e coletiva possa melhorar."

Vontade de melhorar: "O que podemos prometer e o que queremos é que o Benfica, jogo a jogo, tenha um rendimento maior. Os jogos e os dias de treino vão valorizando cada vez mais as rotinas, quando elas se têm. Isso faz parte do processo evolutivo de cada equipa. O que acreditamos, pela qualidade dos jogadores e do trabalho, é que possamos voltar a estar na liderança do campeonato, porque no campeonato o Benfica tem uma derrota. O que gostávamos era de não ter nenhuma, mas queremos continuar a ser uma equipa forte, que continue a ser ofensiva e defensivamente muito pressionante."