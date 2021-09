Jorge Jesus: "Vitória histórica? Para mim, não é. Não ganhei nada..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória diante do Barcelona (3-0), no estádio da Luz, pela segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

A vitória: "Histórica não é. Para mim não é, não ganhei nada. Para mim histórica são aquelas que permitem que as equipas onde eu trabalho ganhem títulos. Ganhei um jogo, ganhei a um grande rival. Em 1961, o 3-2 (diante do Barcelona) o Benfica ganhou o título. Foi uma final, não era a Champions League, era a Taça dos Campeões Europeus, mas ganhou o título, esta lá, está marcado. Hoje ganhámos por 3-0, que nos permite sonhar com o apuramento.

Vitórias iguais a Liga Bwin: "Foi uma vitória que nos dá três pontos e nos faz poder sonhar com o apuramento no grupo. Tem o mesmo sabor das outras vitórias [competições nacionais]. O grande objetivo do Benfica é ser campeão, o vencedor do nosso campeonato e nesta Champions o Benfica está no alto mar com duas grandes equipas que têm como objetivo ganhar a competição e estamos a conseguir equilibrar. Esta vitória permite sonhar, como desde o princípio, temos a possibilidade de passar da fase de grupo."