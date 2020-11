Jorge Jesus: uma garantia para o jogo frente ao Rangers e os "sinais" para tomar opções

Treinador do Benfica em antevisão ao jogo contra o Rangers, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Jogo contra o Boavista teve muitas faltas: "Não há nenhuma equipa na Liga Europa que vá fazer 31 faltas, tenho quase a certeza. Mas estamos aqui para falar do jogo de amanhã, com uma equipa poderosa, com história e portanto vamos ter um adversário como já disse: difícil, que tem capacidade para disputar o resultado com o Benfica na Luz, não tenho dúvida nenhuma. Temos convicção que temos equipa para ganhar a este adversário, apesar de ainda não ter perdido. Queremos ser os primeiros a ganhar. [uma vitória] Traz-me também nove pontos em três jogos, uma classificação e pontuação que pode deixar-nos mais perto de garantir o primeiro ou segundo lugar".

Alterações na equipa: "Felizmente acho que temos qualidade e qualidade para poder fazer essa mudança, essa rotatividade dos jogadores. Se calhar não repararam muito, mas contra o Standard Liège mudei seis jogadores, não costumo mudar tanto, mas deu resultado. Tive oportunidade de dizer que foi o nosso melhor jogo esta época. Amanhã claro que vamos mexer. Há jogadores que vêm de uma sequência de quatro jogos seguidos, não saíram. Quase não tive contacto com eles, fizeram recuperação mas não no campo. Hoje sim, primeira vez que vão treinar comigo, é hoje que vou ver como estão. Conversa com eles para ver sinais e tomar as opções".